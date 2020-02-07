台灣基進7日上午在鳳山工協市場前擺攤宣傳罷韓，採單人分散宣傳，避免觸法爭議。（台灣基進提供／袁庭堯高雄傳真）

警方勸台灣基進志工收起桌子、退至一旁空地，才平息現場紛爭。（台灣基進提供／袁庭堯高雄傳真）

有感台灣防疫資源珍貴，醫師吳欣岱7日發起「醫療人員連署支持政府堅守防疫底線」運動，強調台灣負壓隔離病床只有1100床，呼籲政府嚴格把關未來回台包機成員身份，短短半天就收到4萬4000醫護人員熱烈響應。

吳欣岱為前台灣基進不分區立委提名人，選後仍關注醫療問題，她分析，全台灣負壓隔離病床僅1100床，隔離收容所數量也嚴重不足。儘管台灣的醫療資源相對充足，也不能無限量供應。一旦肺炎案例暴增，將會造成醫療體系相當大的負擔。

指出，「徐正文事件」凸顯出台灣防疫體系大漏洞，包括機上沒有防護、台商任意攜親、不在名單上的人上飛機 ，導致更迫切需要回到台灣的人無法上飛機。此外，在機上沒有防護，造成回來的人的健康風險，進而加重醫療體系負擔。

吳欣岱提出了三項訴求：篩選上機名單，比照他國，只有具有本國身分的台灣公民能上機；必須由本國防疫人員陪同，在飛機上做好防護，來台務必配合隔離及篩檢；不能無限制的包機回台，必須審慎評估台灣本地的醫療能量，完成一批再開放下一批。

吳欣岱也強調，連署運動為具名連署，請務必提供正確資訊。（連署網址 https：／／ppt.cc／fo7Zxx ）

台灣基進推動罷韓連署，7日上午在鳳山工協市場前擺攤，遭到韓粉糾眾圍剿，隔街叫囂。當地里長認為罷韓連署公然擺出折疊桌，妨礙當地交通。警方到場維持秩序，呼籲雙方各退一步，最後罷韓攤位退至一旁空地，並收起折疊桌，但現場仍有韓粉不斷嗆聲。

台灣基進新聞輿情部副主任強調，罷韓連署擺攤沒有違反集會遊行法及佔用道路問題，現場志工均採單人、手舉牌方式宣傳，呼籲大家理性、尊重民主社會多元聲音。

(中時 )