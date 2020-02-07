武漢肺炎防疫大作戰，嘉義市政府7日開國中小校長會議，市長黃敏惠說，因應新型冠狀病毒疫情來襲，要有最高戒心，國中小學校延後2周開學，這個期間必須做好防疫，為開學做好準備，並把防疫當成教材，做到拱手不握手、勤洗手以防疫。
黃敏惠並提出「教育111學習愛＋1」作為新目標，她說，111指「一校一特色、一生一專長、一年1000棵樹」，＋1是指人人都有責任，大家合作共好。
黃敏惠說，一校一特色，讓校校有亮點，開發學生潛能，認同社區及學校，一生一專長，讓學生多元學習，啟發興趣，適性發展，培養專長，一年1000棵樹，市府規畫在各學校及場館種1000棵樹，淨化空氣，美化環境。
教育處長林立生說，今年教育處與建設處合作，將在全市學校及場館種1000棵樹，帶領孩子植樹做環保、愛地球，也象徵「十年樹木，百年樹人」的教育精神。
黃敏惠於會中頒獎表揚2019年辦學績優學校，包括民生、南興、北興等3所國中及博愛、興嘉、崇文、民族、港坪等5所國小。
此外，前教育部長吳清基專題演講「從工業4.0到教育4.0」、詩人渡也演講「古文的日常」、天文協會理事長莊明娟談「日環食」。
(中時 )
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