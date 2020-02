大陸武漢肺炎的爆發除了演變成全球公衛事件,也影響了亞太區的商業布局。台北市美國商會執行長傅威廉(William Foreman)今日受訪表示,美國企業在亞太的投資一定會受到影響,但他對台灣的防疫有信心,因為台灣的公共衛生體系非常好。他也聲援台灣跟WHO相互支持和合作,如此一來對WHO一定有很大的幫助。

被問到大陸武漢肺炎疫情是否會迫使美商將更多投資轉往台灣? 傅威廉說,美國的商人在大陸移動當然受到限制,相關的投資也遲延,但美國商會並不會特別去建議公司的投資方向、因為各個公司有自己的原則

準副總統賴清德進入白宮國安會,傅威廉認為,台美關係是空前的好(never been better, extremely good right now),有很多台美間的重要會議在華府上演,因此他對於台美關係的進展非常樂觀、也預期會有簽訂FTA等實質行動。

被問到台美FTA,傅威廉卻嘆氣說:「這是很棘手的問題、但如果政府可以解決牛肉和豬肉的進口事項,一定會有FTA的簽訂。」

(中時 )