受武漢肺炎疫情影響，民眾減少出門，台水公司四區處7日提醒民眾，申辦用水業務可多善用「網路e櫃台」服務，透過線上辦理各項查詢、繳費及業務申請，減少進出公共場所頻率，安心又便利。

台水公司四區處處長蕭淑貞表示，台水四區在108年受理民眾線上申請案件高達2468件，官網的「網路E櫃台」，受理民眾線上「水費查詢」、「新裝進度查詢」、「繳費」、「過戶」、「補寄帳單」、「突增水費複查」、「取消委託代繳」及「通訊地址變更」等多項e化便民措施。

蕭淑貞指出，近年來更與行動支付品牌LINE Pay（一卡通）、街口支付、台灣Pay、Pi拍錢包、嗶嗶繳及ezPay簡單付等多家業者合作，108年轄區民眾使用行動支付繳納水費高達15萬3555件。民眾只要下載行動支付業者APP，掃描水單上的QR Code，免出門即可輕鬆完成繳費，省時又方便。

此外，台水四區的15個服務、營運所，均在營業廳放置酒精消毒液或乾式洗手乳提供使用，並張貼宣導圖文。

(中時 )