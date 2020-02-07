太魯閣號撞行人 花蓮=吉安列車延誤 15:412020/02/07 中時電子報 徐秀娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 太魯閣列車今下午在花蓮撞傷行人。此為示意圖。（資料照片 趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今(7)日426次樹林開往知本太魯閣號，15:10於花蓮=吉安間一路人侵入路線遭撞及，花蓮站至吉安站南下北上列車有延誤情形，台鐵已通知路警及119至現場處理。 (中時電子報) #太魯閣號 #花蓮 #南下北上 #列車 #知本 也許您會感興趣 推薦閱讀 台酒花蓮廠開賣酒精 一早現搶購人龍 09:052020/02/03 社會 台鐵離奇事故！男爬區間車頂 慘遭特高壓電擊 14:242020/02/03 社會 暴衝男攀火車頂 慘遭高壓電擊 04:102020/02/04 社會新聞 228連假台鐵加開134班 下周四凌晨開放搶票 11:412020/02/04 生活 《屍速列車》導演妙筆生花「國民爸爸」成東日變身紅眼惡魔 17:212020/02/04 娛樂 抗議西港糖鐵不當開發「返鄉抗惡台糖鐵路保護列車 」上凱道 13:432020/02/05 生活 配合延後開學 高鐵再增14班「大學生返校5折列車」 12:192020/02/06 生活 湖口車站一男落軌死亡 恢復通行 15:222020/02/06 社會 義大利北部列車出軌 釀2死30傷 16:422020/02/06 國際 大學生專屬列車再加開 交通優惠方案教你選！ 17:162020/02/06 新消息 生活熱門新聞 無知搶購又現衛生紙之亂！ 好市多祭出：一卡限購一包 - 生活 精油竟有防疫功效？研究：聞15分鐘近完全消毒 - 生活 更強冷空氣接力 氣象局曝最凍時間 - 生活 獲允入港！寶瓶星號速力全開 往台灣疾駛 - 生活 「拒無限制包機回台」 醫界連署提3訴求守防疫底線 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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