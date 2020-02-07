評級機構標普7日表示，新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，對中國市民及經濟構成嚴重打擊，將中國2020年本地生產總值（GDP）增長預測由5.7％下調至5％，該預測是假設疫情在3月受控。

標普認為，疫情對首季的經濟影響最大，料第三季經濟將會復甦，預測2021年經濟增長6.4％，此前預測增至5.6％。

另一評級機構惠譽6日表示，新型冠狀病毒疫情持續升溫，將損及中國2020年經濟增長。如果疫情在進入第二季仍未能受到良好控制，大陸首季經濟增長或急挫至近3％。

(工商 )