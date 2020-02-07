標普調降大陸今年GDP增長預測至5％ 15:412020/02/07 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 評級機構標普7日表示，新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，對中國市民及經濟構成嚴重打擊，將中國2020年本地生產總值（GDP）增長預測由5.7％下調至5％，該預測是假設疫情在3月受控。 標普認為，疫情對首季的經濟影響最大，料第三季經濟將會復甦，預測2021年經濟增長6.4％，此前預測增至5.6％。 另一評級機構惠譽6日表示，新型冠狀病毒疫情持續升溫，將損及中國2020年經濟增長。如果疫情在進入第二季仍未能受到良好控制，大陸首季經濟增長或急挫至近3％。 (工商 ) #預測 #中國 #標普 #經濟增長 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情影響房市？李同榮：關鍵在「人性恐慌」 09:302020/02/03 財經 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 肺炎疫情肆虐 標普預測：陸銀行業不良貸款增逾5兆元 15:102020/02/04 財經 習指示統一調度 研發疫苗 04:092020/02/05 焦點新聞 標普：肺炎疫情成亞太地區主權信用關鍵風險 12:452020/02/05 財經 武漢疫情 中研院研究員：7日會進入第二循環 15:222020/02/05 政治 武漢肺炎疫情有救 歐美股市大漲 23:102020/02/05 財經 受疫情衝擊 香港巴塞爾藝展宣告取消 11:092020/02/07 生活 人行：對疫情嚴重地區加強金融支持 11:002020/02/07 財經 陸財政部：已安排疫情防控資金667.4億人民幣 11:152020/02/07 財經 財經熱門新聞 航空業慘！香港航空開第1槍 驚爆裁員400人 - 財經 台股暴殺近700點回魂？ 國民ETF五天填息10萬人爽賺 - 財經 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 陸封城台積電營收只影響3％？ 這數據揭災難在後頭 - 財經 5G晶片之爭殺出黑天鵝 高通、聯發科誰撐得住？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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