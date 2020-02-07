富蘭克林華美投信今（7）日表示，受到新冠病毒疫情影響，亞股相對美股疲弱，台股週五開低走低、指數收11,612.81點，下跌136.87點及跌幅1.16％；國際供應鏈受疫情影響，中國延後開工至2月10日影響整體製造業供應鏈，大盤拉回修正，除建議觀察消息面影響，待疫情控制較穩定後，建議重新調整配置逢低布局。

富蘭克林華美投信表示，受疫情影響，台股新春後修正幅度逾5％，從技術方面分析，月KD、週KD都呈現死亡交叉，指數跌破20日均線、60日均線，結構對多方不利，但60日均線仍保持上升軌跡。富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析指出，利多情況是台灣疫情相對穩定，控制較為得宜，並具完善醫療設備，不必太擔憂；再加上目前融資餘額明顯減少，且外資亦未持續性賣超，有利於大盤跌深反彈。

周書玄表示，主要武漢肺炎疫情仍集中於湖北省，確診人數尚未降溫，中國各大城市亦陸續實施封城或閉環管理，降低感染機率，台灣則因17年前曾經歷SARS風暴，目前疫情得以有效控制，未來觀察2月10日該週是否如期開工，將影響整體製造業供應鏈。

周書玄進一步分析指出，評估武漢肺炎將影響中國GDP（約佔全球14％），服務業受害最為直接，製造業則視後續復工狀況。預期2月台股指數波動放大，短期台灣工廠受惠轉單效應可增產，但中國疫情若繼續失控，則不利全球經濟發展，一旦需求下滑，股市修正亦難倖免。

未來持續觀察疫情與市場投資信心，在不確定性因素消除後，股價將回歸基本面，投資策略則看好產業包括：半導體（IC設計、記憶體、封裝測試）、被動元件、雲端伺服器、PCB、光學、車用電子、運動休閒、高股息殖利率等相關類股，皆有表現空間，建議投資人應理性觀察，並分散配置。

(工商 )