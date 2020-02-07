在武漢疫情不確定因素干擾下，台股本周周線仍收紅!日盛高科技基金經理人黃俊斌表示，台股在1月30日開紅盤後第一天大跌697點，主要是疫情一開始市場對相關資訊掌握度不足，且陸股延後開盤，雙重效益使得跌勢加劇。目前第一個時間點必須觀察武漢封城後兩周(約莫是元宵節)(2/8~2/10)新增病例是否進一步增加，接下來由於其他城市陸續封城，下一波觀察疫情新增病例高峰期落在2月底。

黃俊斌指出，另外停工日期是否再延，以及停工地區是否擴大，都將牽動台股後續表現。預料台股將初步在年線11000點獲得支撐，之後再視疫情嚴重程度判斷指數位置。此期間中國手機銷售將受到較大的影響，建議避開華為相關概念股，可尋找大陸缺工，台灣受惠的相關族群。

黃俊斌分析，記憶體當中又以NOR最缺，主要是因為供給端受限制，且在農曆年前就缺貨，且需求相對不受影響，因伺服器建置與消費性產品有別；此外iPhone在歐美地區銷售表現亮眼，只要大陸停工問題不再擴大，相關供應鏈也可留意；再則Intel發表新平台，也將刺激PC銷售，PC相關供應鏈也將是市場追逐焦點。

(時報資訊)