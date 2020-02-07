在即將舉行的新加坡航空展期間，空中巴士將展出商用飛機、國防、太空、以及直昇機領域的最新產品，包括A350-1000長程客機、A400M軍用運輸機、H160直昇機、以及S450地球觀測衛星的大尺寸模型，這次航空展將於2月11日至16日在樟宜展覽中心舉行。

展示區的一部份將展出空中巴士的創新成果，目標是建立航空業的永續未來。這些包括E-Fan X複合電力展示飛機模型，以及首次展出的MAVERIC模型，後者是擁有創新飛機構型的新式飛機。

此外，訪客可以參觀空中巴士服務公司提供的解決方案。這些解決方案之一是Skywise，這種開放資料平台可供所有主要航空業者使用，能夠改善企業營運表現。另外，展場還展出新推出的空中巴士虛擬實境飛行訓練器。

在軍機產品方面，皇家馬來西亞空軍的A400M將到場展示。A400M是最新一代的多用途飛機，能夠在全球各地執行軍事與人道救援任務。新加坡空軍將展示最新引進的A330 MRTT（多用途運輸與空中加油機），這種飛機的能力包括空中加油、運輸、以及運兵。

空中巴士將與兩家新創業者Ambee和Scapic共同參與主辦單位的「What’s Next」展示區，推廣它們的產品與服務。這兩家業者都來自空中巴士設於印度班加羅爾的商業實驗室。

(時報資訊)