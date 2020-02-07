華邦電子(2344)今(7)日公布2019全年營運表現，2019年合併營收為487.71億元，年減約4.7%，受記憶體產品價格下滑影響，整體營業毛利率下滑約10.4個百分點至27%，歸屬母公司淨利為12.56億元，較前年高檔下滑約83%，每股盈餘為0.32元。

從記憶體事業來看，DRAM產品事業群含利基型記憶體及行動記憶體產品線佔華邦2019年全年營收為49%，營收較前一年度減少14%，主要為價格影響所致，而25奈米DRAM產品已逐步貢獻挹注營收。快閃記憶體產品線佔2019年全年營收的51%，營收表現持穩，全年出貨量創新高紀錄。

華邦電子2019年記憶體產品營收在各應用類別佔比分別為消費性電子(Consumer)佔28%、通訊電子(Communication)佔30%、電腦相關(Computer)佔22%、車用及工業用相關(Car&Industrial)佔20%。

(時報資訊)