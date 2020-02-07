豪華郵輪鑽石公主號，目前共有61人確診感染武漢肺炎，1月31日船上有2600多名乘客上岸旅遊，市府查出當天約40輛排班計程車司機，但司機指出，那時候政府還未要求戴口罩、消毒，他們也無法去要求旅客，遊客多到九份、野柳玩，幾乎都沒戴口罩。

日前泊靠基隆港的鑽石公主號，今再出現41名新增確診案例，基隆市府加強消毒及重點防疫準備工作，並追蹤1月31日當天，在基隆港排班的計程車司機、郵輪觀光專車司機的身體健康狀況，目前沒有聽說有司機身體不適或疑似症狀傳出。

當天郵輪旅客多搭乘基隆港西岸排班的計程車，基隆市觀光服務聯合促進會理事長兼運匠謝燦榮表示，現在疫情爆發，市府交通處才連絡運將說明當天載客的情況，到底載了多少人、去哪些地方，衛生局也來關心並要求他們的車子都要消毒。

謝燦榮表示，他31日負責派車，遊客指定要去哪裡，就派車載去哪邊，有人去九份、故宮、101大樓、中正紀念堂等都有載去，回來就到基隆廟口夜市吃東西，當時沒有疫情，政府也未宣導一定要戴口罩，有的運將為了保護乘客及自己，都會主動戴口罩。

(中時 )