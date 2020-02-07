威潤(6465)今(7)日公布1月營收，受到農曆春節連假工作天數減少影響，1月營收淨額為1612萬元，月減少61.11%、年減少24.69%，今年威潤北美、日本市場扮演營運重要核心，威潤也樂觀看待今年營運，有望優於去年。

威潤表示，1月整體營收表現雖受到春節假期因素干擾，但於重點市場北美、日本的營收均較去年同期增加，兩大市場佔比1月營收近7成。

威潤表示，對車載資通訊產業來說，4G網路已成為未來發展的必然趨勢，而此需求將從北美、日本等車載應用相對高端、複雜的市場開始發酵，隨著北美第二大電信商Verizon宣布將於2020年底關閉3G網路服務、北美電信龍頭AT&T也預告自2022年初停止提供3G網路服務，北美市場預期將掀起一波3G轉4G的換機潮，帶動4G車載資通訊產品需求向上成長。

威潤也說，目前數家有換機需求的北美大型客戶已在積極測試威潤科技4G衛星定位監控產品，後續帶來的業績貢獻相當值得期待，日本市場方面，1月除了認列日本最大汽車零件製造商ODM專案及日本第二大機車製造商ODM專案之NRE(委託設計)營收外，也持續與日本前三大電信商、知名商社、車廠一階供應商(Tier 1)等大型企業緊鑼密鼓的推動與進行多項合作案，後市看俏。

威潤強調，除了將持續深耕全球車用衛星定位監控市場外，也將充分發揮優異的研發實力及全球通路優勢，以車聯網通訊盒產品(T-Box)爭取日本車廠一階供應商大型專案、發展車載資通訊垂直市場軟硬整合方案、並搶攻物聯網(IoT)市場，整體來說，在多個成長引擎同時推升下，威潤樂觀看待今年營運，有望優於去年、再攀高峰。

(時報資訊)