鍾瑶（左起）、崔佩儀、貝克宇。盧禕祺攝

鍾瑶。盧禕祺攝

鍾瑶。盧禕祺攝

崔佩儀和兒子貝克宇。盧禕祺攝

崔佩儀（右）和鍾瑶演母女。盧禕祺攝

崔佩儀（右）和鍾瑶演母女。盧禕祺攝

崔佩儀睽違16年首度參與戲劇演出，近來在台視、三立週日偶像劇《跟鯊魚接吻》飾演鍾瑶的媽媽，是一個在職場上強勢、在家重男輕女角色。兩人第一場就上演崔佩儀甩鍾瑶巴掌的戲，崔佩儀說，第一個鏡頭需要狂呼巴掌，對鍾瑶很不好意思，也說自己演花系列時很常拍被打巴掌跟打人巴掌的戲，笑稱自己是「專業打手」。

崔佩儀的兒子貝克宇說，想和媽媽一起演戲，虧媽媽：「我小時候就很常被呼巴掌了。」崔佩儀坦言兒子小時候，自己算是「直升機媽媽」，他忘了帶鉛筆盒、小提琴，她會馬上衝回家拿，等到兒子上國中，她自己上了親子關係課才慢慢放手。

崔佩儀笑認自己是兒子寶，跟劇中的角色很像，現在孩子大了，過2年兒子即將去美國念書，她打算讓他獨立，貝克宇也在旁提醒媽媽不用陪他，崔佩儀可以開始做自己想做的事，她說：「這輩子的興趣就只有演戲，我還沒有要等死啦。」

崔佩儀首度復出拍戲就獻給鍾瑶，讓鍾瑶開心直呼：「我搶到頭香了。」她說崔佩儀很專業，打得位置跟力道也很精準，一點都不痛，每個角度幾乎打一次就OK，她還開玩笑說，之後要拍抓頭髮、互打的戲也可以。

鍾瑶的媽媽在她13歲時因心肌梗塞離開，3姊妹都是姑姑帶大，她對媽媽的印象是瘋狂的媽媽，有一次媽媽在家裡地上灑滿痱子粉，腳再套上塑膠袋，家中頓時變成溜冰場，每次鍾瑶和姊姊、妹妹回想起媽媽，都是滿滿幸福的微笑回憶。

鍾瑶有一場戲要一次說完一整段台詞，最後精準落下一滴淚，那一幕觀眾看了都覺得很有感覺，覺得鍾瑶的演技大爆發。鍾瑶說，拍完那場戲有種「戲已經殺青」的錯覺，拍完後全身力氣都用盡，但自己回家看那段也被自己感動。

(中時 )