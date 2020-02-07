小摩：陸首季智慧手機銷量跌逾兩成 15:492020/02/07 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新型冠狀病毒疫情肺炎持續，摩根大通7日認為，大陸2020年首季智慧手機銷量或年跌20％至30％，全年則可能跌5％至10％，遜於市場先前預期的持平或有單位數增長。 摩通表示，由於許多公司都沒有恢復生產，未來兩周可能會傳出供應鏈訂單進一步放緩的消息。 市場調研機構IDC早前指出，大陸突發性疫情對整體手機行業產生巨大而長期的影響，預計首季大陸智慧手機出貨量年減至少三成。 (工商 ) #首季 #手機銷量 #大陸 #智慧 #小摩 也許您會感興趣 推薦閱讀 宏碁新品報到 衝刺首季業績 04:102020/02/03 產業．科技 創智慧商圈 苗栗縣府打造智慧型販賣機 17:342020/02/03 生活 陸首季GDP 專家估勉強保4 04:092020/02/04 焦點新聞 官方喊話難挽劣勢 陸須迅速止血 04:092020/02/04 焦點新聞 陸首季GDP成長恐陷保5戰 04:102020/02/04 全球財經 疫情攪局 新興、裕民首季遇亂流 04:102020/02/05 證券．權證 2020武漢風暴》全球疫情不斷更新／大陸地區疫情持續擴散 確診人數突破3萬人！ 00:242020/02/06 生活 訊舟深耕硬體加密 SecuBox首季登場 04:102020/02/06 產業．科技 1月不給力 2月恐下滑 大立光股價消風 11:112020/02/06 財經 台塑四寶 首季轉向保守下滑 04:092020/02/07 財經要聞 財經熱門新聞 台股暴殺近700點回魂？ 國民ETF五天填息10萬人爽賺 - 即時 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 5G晶片之爭殺出黑天鵝 高通、聯發科誰撐得住？ - 財經 航空業慘！香港航空開第1槍 驚爆裁員400人 - 財經 陸封城台積電營收只影響3％？ 這數據揭災難在後頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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