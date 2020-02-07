新型冠狀病毒疫情肺炎持續，摩根大通7日認為，大陸2020年首季智慧手機銷量或年跌20％至30％，全年則可能跌5％至10％，遜於市場先前預期的持平或有單位數增長。

摩通表示，由於許多公司都沒有恢復生產，未來兩周可能會傳出供應鏈訂單進一步放緩的消息。

市場調研機構IDC早前指出，大陸突發性疫情對整體手機行業產生巨大而長期的影響，預計首季大陸智慧手機出貨量年減至少三成。

(工商 )