梁佑南、高欣欣、王燦與方季惟、侯麗芳、高群、包偉銘、劉依純、王中平等藝人群們，１日起連三天探訪各地老人院，但礙於「2019新型冠狀病毒」疫情肆虐，本來5場的活動取消變4場，埔里活動地點一改再改，高欣欣本來預期一場最多600人參與，但場場近千人爆滿的觀眾，讓她感動到不已。

防疫措施如備戰狀態，現場志工都非常謹慎，除了規定大家消毒手也要佩戴口罩，梁佑南說：「藝人們也不能下台跟觀眾互動，演出前上台噴酒精、結束也要噴酒精，一下台就戴口罩，甚至麥可風用過就消毒。」

為了防疫，藝人被下令不得跟觀眾互動。（圖／民視提供）

向來看到長輩就會出現「擁抱症狀嚴重」的她，這次不斷被提醒「禁止擁抱」，只能遠遠的唱歌表演逗大家開心，梁佑南被問到會不會擔心疫情傳染？她直言我們的防護做得好，而且看到大家期盼她們去表演的心，也讓藝人群更覺得「越困難越要去」，希望能在憂心忡忡的時刻把開心帶給大家，用正面力量對抗疫情。

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(中時電子報)