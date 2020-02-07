日模池端玲名在去年生日當天閃電宣布結婚及懷孕，雙喜臨門，由於懷孕後隨即飛回日本養胎，至今已有三個月消失在螢光幕前，久違的她首度曝光懷孕美照，儘管挺著大肚子入鏡，但她身材以外的部位仍保持「美肌魔女」的標準，光看臉完全不覺得是孕婦。她在懷孕期間胖了20公斤，但完全看不出來，她透露可能是運動的關係，現在她每周上健身房三天，且每天散步30分鐘。

最近肺炎疫情嚴重，待產的池端玲名平常盡量待在家，有時間就拉著老公一起做運動，提升免疫力，她更計畫要在產後半年恢復苗條體態。由於外表及身心保持極佳狀態，池端玲名儘管還沒生產，卻讓許多母嬰用品的廣告廠商找上門，粗估就有三個廣告代言等著她產後復出。計畫在今年夏天就返回工作崗位的池端玲名，打算同時兼顧育嬰及工作，至於何時上工，經紀公司完全尊重她的意願。

池端玲名的寶寶招財，還未出生就替媽媽接了廣告代言。碧麒沃客提供

即將升格新手媽媽的池端玲名已作好萬全準備迎接新生命，狂買育兒用品；她笑說：｢前陣子我去夏威夷休假時帶了一個全空的行李箱，結果回日本的時候裡面塞滿小朋友的衣服及商品。我覺得當媽媽是個真的神秘的事情，像我這麼愛買東西的人，結果現在看的全是寶寶的東西，把錢都在寶寶身上了，現在的心態就是寶寶幸福媽媽就會覺得非常幸福。」

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(中時電子報)