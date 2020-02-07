英國首相強森不顧美國反對，對大陸電信巨擘華為亮綠燈，允許其有限度參與國家5G建設，引起華府強烈不滿。據「金融時報」（Financial Times）6日報導，當強生與川普通話，並告知決定讓華為參與英國5G網路建設時，川普「暴跳如雷」，讓一旁的官員都嚇傻了。

英國首相強生與川普通話，並告知決定讓華為參與英國5G網路建設時，川普「暴跳如雷」。

路透社報導，金融時報引述倫敦和華府不具名官員報導，強生政府無視川普政府的警告，宣稱華為在英國5G行動通訊網路建設中可能扮演有限度的角色後，川普上週和強生通話中生氣暴怒。

根據金融時報，一名聽取1月28日電話內容簡報的官員指出，川普當時「勃然大怒」。報導中還引述另一人的話報導指出，這次通話「相當不友善」，川普的口氣讓英國官員吃驚。

強生辦公室發布的聲明指出，「首相強調志同道合國家攜手合作，讓市場多元化並且打破少數企業獨占局面」。當被媒體詢問有關金融時報的報導時，強生辦公室指出，在兩國領袖通電討論英國對華為的決定後，已經發布過聲明，並未有新增補充說明。

美國認定華為是一個安全風險，長期懷疑華為幫助中共情報機構竊取機密，同時對歐盟等他國施加龐大壓力，要求將華為排除在行動通訊網路建設之外。然而，英國表示，完全排除華為，將導致5G發展延宕並加重消費者負擔；強森也強調，英國可以在享有科技進步的同時維護國家安全。

(中時電子報)