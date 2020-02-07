「2020台灣燈會」主燈「森生守護-光之樹」2月8日將在台中后里花博園區正式點燈，台灣高鐵公司宣布於2月8日至23日燈會舉辦期間，加開8班次列車（南下5班、北上3班）疏運，另調增晚間部分車次自由座車廂數，以加強服務賞燈旅客。

台灣高鐵在台中站大廳打造「搭高鐵．遊台灣光影音樂盒」互動裝置，以台灣各地景點搭配燈光及音樂效果呈現，並以「鼠來富」、「福到站」吉祥話送上祝福，歡迎旅客「搭高鐵．賞燈趣」。

因應2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情，高鐵各車站服務台已配置額溫槍、75％酒精消毒液以及防疫衛教宣導單協助旅客防疫，也針對旅客較常接觸的設備不定時加強酒精擦拭消毒，並於每日營業結束後，進行車站全面消毒；各車次列車每日收班後，並確實執行列車清潔消毒作業，特別針對旅客接觸頻繁的車廂座位、扶手及餐盤等設施，均以清潔劑加強清理。

高鐵提醒，利用台鐵轉乘接駁前往主燈區的旅客，回程時留意高鐵末班車發車時間。北部旅客透過高鐵苗栗站往返燈區的旅客，最後一班北上列車自高鐵苗栗站發車之時刻為23時；南部旅客透過高鐵台中站往返燈區的旅客，最後一班往嘉義、台南及左營之列車於台中站發車之時刻為23時7分，往彰化及雲林之列車則為22時49分。

(中時 )