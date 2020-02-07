高市勞工局長王秋冬表示，市長韓國瑜上任以來，提升高雄能見度，加上經發局招商有成，勞工局也致力推介就業，在大環境不佳下，逆勢成長實屬不易。（高市勞工局提供／柯宗緯高雄傳真）

據主計總處最新統計數據，高雄市去年全年失業率為3.64％，創高雄縣市合併8年以來最低紀錄。勞工局長王秋冬表示，市長韓國瑜上任以來，提升高雄能見度，加上經發局招商有成，勞工局也致力推介就業，在大環境不佳下，逆勢成長實屬不易。

王秋冬表示，韓國瑜上任1年以來，在招商引資與穩定就業工作上取得一定成果，因此去年不論是全年度或上、下半年失業率都較其他六都為佳，而下半年失業率3.71％除較去年同期下降，更是5年來首度低於全國平均值。

對於能有如此成果，王認為原因之一是韓國瑜提高高雄的能見度，接續經發局招商有成，勞工局也致力於推介就業工作，去年平均至少每日有一場徵才活動場次，才能在數據上取得突破，且能在大環境普遍不佳的情形下逆勢成長誠屬不易。

王指出，高雄去年上下半年失業率為3.65％、3.71％，全年則為3.64％。半年度部分，先是上半年失業率創下縣市合併後最低數據，下半年數據不遑多讓，不僅低於去年同期，更是近五年來首次半年度數據低於全國平均。全年度數據同樣低於全國平均，顯示高雄失業問題在過去一年有所改善，成績才能較其他縣市及往年進步不少。

細部數據顯示，108年下半年，本市15歲以上人口數為240萬4千人，比去年同期的240萬3千人增加1千人。其中就業人口135萬人，比107年同期增加2千人，比106年同期增加1萬1千人。另外，失業人口5萬2千人，比107年及106年同期的5萬3千人，減少1千人。

在青年就業部份，108年下半年以15-24年齡層失業率較上半年下降2.5％；25-29歲較上半年下降0.9％；失業人口中大專以上人口失業率4.2％較上半年下降0.1％，數據皆略有改善。

王秋冬認為，整體而言，高雄失業情形在去年已經得到改善，其中青年就業部分在勞工局北漂青年服務及一系列青年就業輔導措施的執行下，成效高於預期。

王認為數字會說話，失業率是市政成果中最「接地氣」的指標，也能反映出整體市政工作在經濟面上是正向提升，市政團隊成績不容抹煞。當下面對武漢肺炎來勢洶洶，盼中央政府應盡速擬定對策，在高雄市政府團隊配合之下減少疫情對經濟就業方面衝擊，讓失業狀況得以繼續改善。

(中時 )