為應對武漢新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊，大陸三大政策性銀行國家開發銀行、農業發展銀行和進出口銀行春節後不到一周，就快速完成了抗擊疫情專題債券的發行並受市場熱捧。國開一年債利率刷新同期限品種歷史新低，進出口行一年債利率1.61％，低於1.62％的法定存款準備金利率，兩者與農發行新債利率分別創下逾14年和近11年低點。

據路透報導，業界人士指出，正值大陸債券牛市，加上三大政策行發行的獨特題材債券，引發機構競相參與投標，目前武漢肺炎疫情防控是重中之重，這種情勢下「戰疫債券」受捧在情理之中，其低定位也有其特殊性。

農發行5日下午已率先招標增發的一年和10年兩期固息債，其中一年增發債募集資金將投放應對疫情相關用途，兩期債中標收益率分別為1.8833％和3.3351％，對應投標倍數高達13.41倍和10.36倍。

國開行6日上午招標新發行的一年期「戰疫專題」債，中標利率為1.65％，創同期限發行利率歷史新低，投標倍數6.95倍；進出口銀行隨後招標新發的一年期抗擊疫情主題債中標利率1.61％，落在投標區間下限，這個利率標準已低於金融機構法定存款準備金利率1.62％，投標倍數12.35倍。

至此，大陸三大政策性銀行全都火速落地了應對肺炎疫情專題的金融債，規模總計215億元人民幣。

上海一銀行交易員表示，一方面抗擊疫情是現在的焦點，相關債券引發關注度更高，各家機構參與更為積極，需求集中拉低中標利率也屬正常，6日召開的大陸國務院常務會議說對防控疫情企業的貸款利率都低於1.6％了，戰疫金融債券利率1.6％的範圍內也能理解。

(旺報 )