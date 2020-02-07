連續假日前，外資今天在集中市場反手賣超88億元，但台股周線收紅。野村e科技基金經理人謝文雄表示，預估疫情對台灣經濟的影響在兩季內，短期間建議投資人避開受影響較大的產業如蘋概股，但長期而言，在歐美央行持續的寬鬆貨幣政策以及中國不斷釋出流動性等利多政策加持下，疫情和緩後市場將出現反彈，因此建議於近期股市回檔之際，逢低布局長線成長潛力產業如半導體、5G、Data Center、記憶體、電動車、電動自行車及機能鞋等相關產業。

為了控制疫情，中國許多省份開工時間延後至2月10日，湖北省更是延長至2月13日後，雖然中國開工時間延後近半個月，但廠商新年期間仍有維持正常運作，加上庫存仍足，短期尚不會產生太大影響；若疫情時間延長，缺工情況持續，則零組件供應將出現緊俏狀況。所幸目前市場資金充足，中國人行在1月6日下調「金融機構存款準備金率」0.5%，釋放資金約為人民幣8000多億元；為維護疫情防控特殊時期銀行體系流動性合理充裕和貨幣市場平穩運行，近期再度釋出1.7兆人民幣公開市場逆回購操作投放資金，確保流動性充足供應。

謝文雄指出，後續觀察重點為武漢肺炎新增確診人數，當人數開始趨緩，代表疫情受到控制，市場將開始反彈；另外，中國2月10日開工後的狀況也需要持續關注，其中廣東及江蘇為台灣電子產業供應鏈大本營，須持續留意開工後疫情有無在控制中，短期而言，因當初中美貿易戰而將廠房移至海外的公司可望受惠。

至於手機相關產業，因為大部分的生產在中國，近期影響較為劇烈。蘋概股則因蘋果員工禁止前往中國出差，加上相關零組件產能大多在中國，開工後的營運及疫情狀況將是關鍵，預估下半年蘋果推出新手機的時程可能受影響。

(時報資訊)