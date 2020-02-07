美股無懼武漢肺炎疫情，短暫修正後由科技股領軍，在超寬鬆流動性環境下，加上重磅企業財報優於市場預期，推動道瓊、標普500與那斯達克等三大指數持續衝高，作為科技龍頭股指標的尖牙股指數（NYSE FANG+ Index）更是大幅飆漲，今年來已上漲逾16%。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，美國境內疫情可控且經濟受影響不大，目前消費與就業市場依然強勁，且市場普遍預期即使經濟成長率下修，聯準會也會降息救市，此外，美國總統大選趨於明朗，武漢疫情造成中國供應鏈與物流受阻，有利川普一直主張的美國企業產線回歸政策，推升了連任聲勢。在經濟穩健、資金持續寬鬆、政局趨穩的加持下，美股將持續成為全球股市領漲前鋒。

在武漢疫情擴大後，投資機構調整投資策略，全球股市震盪後開始出現產業加大分化現象。袁永騰表示，尖牙股指數十大成分股為網路、媒體、電商與電動車等大型成長產業龍頭股，多是新型態商業模式企業，長期受惠於網路成長商機，較不受實體經濟活動減緩衝擊，且多數成份股2019第四季財報業績多遠優於市場預期，成為市場大型資金主要關注標的，近日飆股包括電動車大廠特斯拉、社群網路服務公司推特，都是該指數成份股。

其中，最大飆股當屬電動車大廠特斯拉，因近期交車量數據亮眼，且財報獲利也高於華爾街分析師預期，股價連日奔馳，儘管週三（5日）反應上海超級工廠Model 3因疫情延後產能與交付而重挫17%，但隔天迅速翻漲，累積今年來漲幅高達79%。

袁永騰表示，市場對特斯拉的偏愛，主要來自長線發展趨勢的預期，5日歐洲第二大汽車市場英國政府宣布，將從2035年起禁止銷售汽油、柴油或混合動力的新車，比原計畫提前5年，以降低碳排放。而全球最大汽車市場中國，長期發展電動車政策不變，特斯拉在上海建置的工廠，其原物料供應、製造與銷售，全在中國境內，使得外界評估武漢疫情對其生產銷售的影響較為短暫。

(時報資訊)