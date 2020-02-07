宏達電(2498)今(7)日宣布，將以實際行動支持《2020台灣燈節》，並與中華電(2412)攜手合作，以創新的方式將節慶文化與藝術科技融合並推廣到國際舞台，於台中燈會展出VIVE最新高規電腦驅動PC VR產品VIVE Cosmos，以及一體機VIVE Focus Plus，現場還可以免費體驗五款最暢銷的VR遊戲。

2020的台灣燈會以「璀璨台中」為主軸，根據場地特色，設有「童趣樂園」、「森林秘境」和「藝想世界」三大主題，今年的燈會除了彰顯元宵節慶氛圍，發揚傳統花燈技藝，也運用不少尖端科技，向全球展現台灣第二大城的繁榮發展及文化創新。而宏達電領先全球的VR軟硬體整合實力，也將在燈會的「森林秘境」主題區登場。

「森林秘境」融入生態永續、藝術美學政策，探討地球森林多樣性，伴隨影像、聲音、故事及藝術裝置，突顯地球環境教育的永續議題，宏達電與中華電攜手合作的展區緊鄰「奇想大道」，正凸顯出透過虛擬實境科技，得以實現各種天馬行空的夢想。現場可以免費體驗VR作品《Tree》，只要戴上VIVE Cosmos，就能讓使用者搖身一變為熱帶雨林中的一棵樹，親身經歷從幼苗到雄偉的參天巨木完整生命過程。該作品是宏達電投入千萬美元予VR for Impact合作夥伴及內容開發商代表作品之一，目的為表達對聯合國永續發展目標之支持，以期創造更多內容提高議題意識和相關教育，並促使產業採取行動。

此外，另一個現場免費體驗的VR內容則是《蜘蛛人：離家日VR》，只要選好最愛的蜘蛛人造型，就可以如同蜘蛛人俯瞰紐約街頭，攀登和穿梭曼哈頓最高的塔樓，本遊戲內容根據2019賣座電影《蜘蛛人：離家日》改編。

(時報資訊)