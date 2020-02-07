2020國民黨總統參選人韓國瑜，以260萬票之差大輸總統蔡英文，敗選後回歸高雄市政，卻面臨「罷韓」危機。在反韓者罷免聲此起彼落同時，韓則力推「六龜蜜風鈴蓮霧」，展現積極推廣在地農產的決心，也讓粉絲大喊會用行動支持。

韓國瑜昨日（6）在臉書發表《訪視寒害農損 力推六龜蓮霧》一文，內容如下：

「日前寒流過境，農作物受低溫影響，六龜蓮霧和美濃零星橙蜜香番茄出現災情顯現，因此昨天我前往六龜蓮霧農田關心寒害農損，以及到六龜森展農產品運銷合作社訪視蓮霧外銷出貨情形。

由於寒害的關係造成許多落果農損，隨著低溫趨緩，農業局呼籲農民朋友們做好田間管理，注意回溫後的植株養護，以減少農作物災害及財產損失，籲請農友們若發現農損主動通報，我們也指示公所持續查報災情，確保農民權益，減少損失。

此外，我也要藉著這個機會和大家介紹我們 #蓮霧界中的纖細美人——『六龜蜜風鈴蓮霧』，蜜風鈴蓮霧外表色澤紅艷欲滴，外型如風鈴，風味香甜爽口，吃了一口還想再咬一口，深獲消費大眾青睞！歡迎各位好朋友到《高雄首選電商平台》選購高雄優質好吃的農特產品！」

文章一出，獲得超過2.4萬人按讚，網友紛紛回應：「韓國瑜市長，我們都在，一路陪伴您，加油！」「支持韓國瑜市長、市府團隊，大家辛苦了！加油」、「我們一定用行動支持高雄農產」、「真正在做事的人！」

(中時電子報)