中央流行指揮中心昨天宣布即日起禁止國際郵輪靠泊我國港口，讓載有1700多名台灣客的麗星郵輪寶瓶星號是否能回台，引發外界關注。原本我方希望讓寶瓶星上近30位外國旅客先到日本那霸港下船後，再開回台灣，但傳出那霸港已經不准寶瓶星靠港，寶瓶星因此預計在明天上午11時返回母港基隆港基，由於船上還有30位外籍旅客，也將再次考驗我國對疫情應變的能力。

針對寶瓶星號返台，衛福部長陳時中指出，原則上將會讓國人盡量回到家，自我居家檢疫14天，但如果在寶瓶星靠港後發現遊客中有武漢肺炎確診個案，全船遊客就必須先在船上房間隔離14天。但由於國內已有感染專家質疑，郵輪上非乾淨環境，除非有把握船上完全沒病毒，萬一船上已有病毒存在，將遊客留在船上，其實是暴露在病毒感染風險之下，建議最好把國人移動到另外乾淨的地方隔離14天，確保未被感染後再回家，讓衛福部對於寶瓶星返台顯得如臨大敵；如今除了船上的中華民國籍遊客外，可能還有30位外國籍遊客也一併抵達基隆港，更提高疾病管制中心的控管難度。

寶瓶星號載有1738位旅客，其中台灣籍1709名、18名菲律賓籍、3名馬來西亞籍、3名越南籍，韓國、印尼、緬甸、新加坡籍則各有1名以及1名陸配。寶瓶星號是2月4日從基隆港出發，2月5日至6日停靠日本那霸，原本預計今天下午4時返抵基隆，但因為衛福部發現，船上有40人具有大陸旅遊史，與船公司原本宣稱資料不符，幾經波折，確定延到明天午後返回基隆港。

麗星郵輪公司原規劃先在琉球那霸放下外國籍旅客後，再將船上我國籍遊客載回基隆港，但今日中午傳出，日本方面認為，寶瓶星郵輪早已經離開那霸港口，也已經進入公海，且船上上千人中，多數都是台灣人，只有數十位外國人，若郵輪上有武漢肺炎確診案例，將導致該郵輪必須在那霸港接受隔離，因此日方不允許寶瓶星再回那霸靠港。

根據外電報導，受到鑽石公主號郵輪出現武漢肺炎感染、停泊橫濱港迄今的影響，日本政府對於管制國際郵輪靠岸也越趨嚴格，昨天已經明確拒絕從香港出發的荷美郵輪威士特丹（Westerdam）號停靠日本，要求連同5名日本人在內的所有乘客，全部載回香港。

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(中時電子報)