從昨（6）日開始，購買口罩採取實名制，需要拿健保卡才能購買，不過仍然出現供不應求的狀況，因此經濟部預計最晚在2月23日時再次宣布口罩出口禁令，且期限可能延長超過一個月，詳細須等到中央疫情指揮中心確認後才會公布。

過去台灣屬於口罩進口國家，每年需進口超過4億片的口罩，不過最大出口國中國大陸在自顧不暇的情況下，台灣也只能依靠自身的產量，經濟部次長王美花表示，若能在3月時順利將每日口罩產量提升到1千萬片，就可以躍居全球第二大國。

王美花表示，目前經濟部已經動員國內機械、工具機產業與國內口罩製造廠商合作，盡全力提升口罩產量，預計下周可以提升至每日390萬片，下下周則是每日460萬片，而3月上旬可以新增產線完成時，就能夠讓產量達到每日1千萬片。

而原物料方面，經濟部表示已經跟各家原料廠商確認，備料相當充足，且供應商也都同意，在防疫期間配合政府，用穩定價格提供原物料，讓製造商可以盡力製造口罩提供給國人使用。

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(中時電子報)