國際貨幣基金（IMF）今天警告，由於全球石油需求降低，依賴能源的波斯灣周邊各國必須進一步改革財政體制，否則將冒著財富在15年內消失殆盡的風險。

IMF在波灣地區「未來石油及財政永續發展」研究報告中說：「目前財務體制之下，這個地區的金融財富可能在2034年耗盡。」

IMF表示，波灣國家對號稱「黑金」的原油強烈依賴過去幾十年來靠石油致富，他們目前沒有其他選擇只能加速並擴大經濟改革，避免成為淨債務國。

由巴林、科威特、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國組成的波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）原油產量占全球的1/5，且原油收入占公共收益70%到90%。

直至2014年止，他們仰賴可觀的原油收益將近20年，由統治王朝掌控的這6個國家累積約2.5兆美元的金融資產，這筆收益透過主權財富基金大多投資海外。

不過油價在2014年中大跌，打擊波斯灣合作理事會成員國的財政，造成收益驟降，迫使他們借貸並動用資產來填補預算赤字。

波斯灣合作理事會國內生產毛額（GDP）因此遽降，IMF預估去年經濟成長從2018年的2.0%降到0.7%，遠遠不及油價暴跌前4%以上的成長率。

IMF表示，全球能源市場正經歷重大變革，新興科技雖提升供應量，但市場擔心因為氣候變遷，全球開始發展再生能源。

IMF說：「這樣的前景對於波斯灣合作理事會地區的財政永續帶來重大挑戰。」該地區必須為原油長期需求減少和油價下跌進行調整。

(中央社)