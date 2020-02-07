新型冠狀病毒疫情尚未獲得抑制，幾乎全台所有大學都確定延後開學，面對學生如何解決學業問題，台灣大學教務長丁詩同今(7)日表示，校方採取從寬認定、彈性處理的邏輯，讓學生可採取線上修課，或是與指導教授取得共識，便可完成本學期的修課。

丁詩同指出，針對本次疫情，台大也提出多方面安心就學方案，其中包含讓學生可參與線上課程，台大有300多個線上課程，學生可視個人需要而完成網路修課。

至於陸生目前返台就學時間遙遙無期，丁詩同則說，台大陸生有96％為碩博士生，其課業規畫與指導教授息息相關，因此陸生只要獲得指導教授同意，便可透過遠距課程的方式，完成本學期課業。

丁詩同也提到，至於如果是在疫期內得完成論文，同樣也是先與指導教授討論，取得老師同意後，僅需報名研修專題討論或專題研究之類的課程，也就是學生現階段處於「等待畢業」的情況，校方都鼓勵註冊，便可透過程序而順利畢業。

丁詩同另指出，考量到每個學生的情況不同，文科或是電腦科學類的碩博士生，可與指導教授通訊聯繫，不影響論文或研究進度，但如果是理工科學生，需要做實驗，課業皆仰賴實驗室的器材材料與設備，則是比較困難，台大目前的作法是建議指導教授，看是否可依照學生所在地，找到可以指導的老師，如此甚至可達到國際合作教學的目標。

(旺報 )