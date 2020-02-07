目前國軍投入口罩生產，每天2班每班10人，協助包裝品檢等工作。(吳建輝攝)

鄭永柱從SARS、H1N1到現在的武漢肺炎，回想過去種種，忍不住哽咽。(吳建輝攝)

鄭永柱說，原本有意開放觀光工廠，供民眾購買未徵用的口罩，但擔心民眾將病毒帶進工廠，到時候整個工廠停擺，損失將會更大。(吳建輝攝)

武漢肺炎疫情爆發後，台灣至今已經累積達16例，華新醫材集團董事長鄭永柱今天表示，目前武漢肺炎疫情尚未受到控制，猜測口罩徵用的時間應該會延長，目前接單受影響的口罩約3、4百萬片，如繼續延長徵用，將會影響超過千萬片，未來包括人力、物流、違約金等，影響層面將更大。

華新醫材集團目前政府徵用其4條生產線，每天投入早晚兩班，共23名人力輪值，加上軍方提供的人力，一天大約可以生產到25萬片左右，至於為何沒有將產線全開投入生產，鄭永柱說，因為不知道還要抗戰多久，因此除了尊重員工的加班意願，還要考量到同仁的身體狀況，在這個時候累倒了，誰來做口罩。

鄭永柱說，目前疫情尚未控制住，口罩徵用的政策應該會延長，原本打算將觀光工廠開放，讓民眾可以購買未徵用的口罩，但遊客來來去去，他們也怕民眾將病毒帶進工廠，到時候整個工廠停擺，損失將會更大，現在也要求所有員工進入工廠，需量測體暈及帶上口罩。

鄭永柱回憶，在SARS期間確實有民眾，捧著整箱現金想買口罩，但他說，口罩的供應也需要看輕重緩急，不是你錢來我就會賣你，必須將口罩留給更多需要的人，讓大家都有口罩戴，之前為了讓國外客戶在第一時間拿到口罩，不惜成本用空運的方式運送，就是為了讓第一線的醫護人員有口罩使用。

而對於政府的徵用與現購政策鄭永柱說，在是一個不得不的做法，政府官員與廠商也陷入兩難，但這確實能夠避免民眾大量囤貨的事情發生，昨天在中央開會時，也提到將開始徵用Ｎ95口罩，但Ｎ95口罩良品率較低，一天只能生產6千個，目前壓力最大的應該就是外銷部門，像美國、歐洲、日本國家，也都開始在催促訂單，但不管如何，工廠都會全力配合政府政策。

(中時 )