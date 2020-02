李元玲分享胸前大消風照片。(圖/翻攝自cathrynli IG)

30歲鋼琴女神李元玲是李雲迪的徒弟,她因D罩杯「腰束奶澎」的不科學好身材被封「真人版娜美」,常在IG分享辣照的她,今(7日)曬出一張穿著白色蕾絲內衣的床照,但胸前忽然變平坦、大消風意外成了亮點,不知是否是角度問題。

熱愛健身的李元玲曾惹出爭議,她因嗆:「亞洲女人M號就等於肥胖」,一度被網友罵翻,170公分的她體重僅有45公斤,體脂剩12%,她曾透露有次拍戲被導演痛罵「腫得像豬」,深受打擊之餘便積極健減肥,對一般人所謂的「正常體重」有陰影,從此踏上了追求絕美身材之路。

李元玲上月曬出自己小蠻腰的照片,嘆說:「瘦成這樣大概也嚇跑了所有男生」,今她又分享躺在床上,但上圍明顯和過去有差異的照片,網友也驚訝說:「一下子沒認出你」、「Noooooo look so different! 」、「瘦好多,這張是什麼時候照片」、「是長髮,應該不是最近照的?」。

