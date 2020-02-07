30歲鋼琴女神李元玲是李雲迪的徒弟，她因D罩杯「腰束奶澎」的不科學好身材被封「真人版娜美」，常在IG分享辣照的她，今(7日)曬出一張穿著白色蕾絲內衣的床照，但胸前忽然變平坦、大消風意外成了亮點，不知是否是角度問題。
熱愛健身的李元玲曾惹出爭議，她因嗆：「亞洲女人M號就等於肥胖」，一度被網友罵翻，170公分的她體重僅有45公斤，體脂剩12%，她曾透露有次拍戲被導演痛罵「腫得像豬」，深受打擊之餘便積極健減肥，對一般人所謂的「正常體重」有陰影，從此踏上了追求絕美身材之路。
李元玲上月曬出自己小蠻腰的照片，嘆說：「瘦成這樣大概也嚇跑了所有男生」，今她又分享躺在床上，但上圍明顯和過去有差異的照片，網友也驚訝說：「一下子沒認出你」、「Noooooo look so different! 」、「瘦好多，這張是什麼時候照片」、「是長髮，應該不是最近照的？」。
(中時電子報)
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