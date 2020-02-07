高市警三民二分局鼎金派出所6日晚間接獲民眾報案，約80餘歲的詹姓老翁在左營區龍華國中附近走失，警方接獲通報緊急協尋，立即定位老翁手機基地台的發話位置，警方在鼎新路上發現步行緩慢、走路一跛一跛的老翁，隨即將他安全帶回派出所與家人團聚。

老翁居住在台中，由兒女接來高雄與其他親戚團聚，卻在6日晚間19時許因家人外出倒垃圾，沒有注意老翁跟著外出並意外走失。老翁患有失智症，沒有自理能力，因日夜溫差大，老翁衣物穿著輕薄，家人心急如焚，擔心老翁的生命安全，便立即請求警方協助。

據了解，老翁從家中沿路步行約3公里至鼎金所轄內，走失的4小時內，老翁途中多次摔倒，一直找不到回家的路，所幸警方迅速尋獲老翁。家屬見到老翁平安無事後，喜極而泣，感謝警方幫忙找回老翁。

鼎金派出所所長黃慶煌呼籲，若家中有類似情況的長輩，可以在長者身上配戴聯絡掛牌或在衣物上繡聯絡方式，另外可至鄰近派出所請求協助申請社會局安心手鍊，以利警方及社福機構團體協尋及幫助。

(中時 )