大陸股市3日春節開盤狂瀉近8％後穩步走升，上證指數7日延續6日漲1.7％的強勢，收升9點，連續第4日上揚。市場交投熾熱，滬深兩市成交合計升至人民幣（下同）9,296億元。總結春節假期後的首周，滬指累計跌100點或3.38％，連跌3個星期，累計跌216點或7％。

上證指數7日低開7點後反覆走軟，最多跌27點或0.97％，低見2,838點，午後跌幅收窄，尾段止跌回穩，以全日最高位收盤，收報2,875點，升9點或0.33％，成交3,623.84億元。

深證指數亦反覆靠穩，全日收盤報10,611點，升10點或0.1％，最高見10,629點，升27點或0.26％；低見10,441點，跌159點或1.5％，成交5,672.01億元。創業板指數報2,015點，升3點或0.18％。

各類股表現部分，化工股漲逾1％；鋼鐵、房地產、電力、煤炭、有色金屬、石油股靠穩；金融、水泥股則偏軟。

(工商 )