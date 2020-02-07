新人林中琦7日舉辦新歌〈白色炫爛光年〉發表會，為該曲填詞的吳翔震現身力挺！34歲林中琦畢業於英國伯明罕⾳樂學院，獲傑出碩士學位後專業學習歌劇，六年前回台發展、從事音樂製作等幕後工作，近日跨界歌壇獲家人大力支持；提到近來肺炎疫情嚴重，選在此時發表新歌，他坦言事前考慮延期，「但覺得在慌亂的時候利用一些藝文活動，是不是更能夠幫助大家不慌亂，這樣想反而更穩得住腳、更安心」，為求謹慎，他的姊姊還為了今天的記者會特地買了一台抗菌噴霧機放在現場。

林中琦認為目前台灣疫情控制得宜，「狀況OK，我們也在門口這邊設置酒精、消毒水給入場的人使用，姊姊也買了一台非常厲害的抗菌噴霧機」，一旁的姊姊笑稱之後弟弟辦的所有活動，她都會抱著這台噴霧機到現場，讓大家更安心；此外，林中琦原訂明天飛上海工作，因大陸疫情嚴重而暫緩，「有聽到那邊一些朋友狀況，大家目前都在隔離狀況，當然我還是先保持安全距離」。

他七歲開始接觸鋼琴，英國畢業後從事歌劇、音樂劇相關工作，還曾擔任歌劇男主角，之後因緣際會接觸兒童音樂，參與5張卡通「巧虎」DVD音樂製作，發覺對流行樂充滿興趣，也對自己演繹流行歌的唱腔有信心，決定跨足歌壇，自掏腰包製作新歌、拍MV；林中琦自認拍MV是很大的挑戰，「舞台演出經驗倒是滿多，但拍MV有一種經驗不足的感覺」，尤其唱歌劇時他面部表情誇張，拍MV就必須收斂，回憶拍攝MV時林中琦誇張表情，今到場支持的導演笑說：「也許搖滾的歌比較適合這樣（誇張）的情感，但〈白色炫爛光年〉比較浪漫，不適合『想把對方掐死』的表情。」

林中琦今辦新歌發表會。（盧禕祺攝）

吳翔震（右）今現身林中琦發表會力挺。（盧禕祺攝）

(中時 )