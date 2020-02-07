太空人是大聯盟認證的「作弊球隊」，曾在世界大賽對上太空人吞敗的道奇與洋基隊被視為最大受害者，如今球迷已經知道太空人的骯髒手段，由道奇鐵粉組成的社團「Pantone294」動員將近3000人，與洋基粉、天使粉合作，天使主場開幕戰將要噓爆太空人。

2017年世界大賽由太空人對上道奇，最後太空人奪下隊史首冠，去年爆出太空人該年靠科技作弊後，道奇想討冠軍討不回來，今年球季又因為與太空人分屬不同聯盟所以不會交手，苦無發洩管道的道奇鐵粉轉找上同在洛杉磯的天使隊合作，動員2727人，準備在天使本季主場開幕戰對上太空人的賽事中，大聲噓爆太空人。

在「Pantone294」的宣傳下，復仇行動從原本號召人數從800人飆到2727人，負責人之一賈西亞（Desiree Garcia）表示，「道奇迷正拉著洋基迷一起參與，洛杉磯也有很多不滿太空人的洋基迷，只要你沒有穿上太空人的配件，我們都歡迎你加入。」

「Pantone294」以每張25美元的價格向其他28支球隊出售門票，預計能為主場天使隊帶來近7萬美元的入場費，還不包含停車、食物及購買商品帶來的收入，因此天使隊也樂於和他們合作。

(中時 )