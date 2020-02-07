武漢肺炎疫情升溫，引發民眾搶買口罩，如今更從口罩之亂演變成衛生紙之亂2.0。經濟部今天（7日）澄清，衛生紙和口罩原料根本不一樣，民眾不需要搶購衛生紙。

經濟部在臉書粉絲專頁PO文指出，今天有很多Line群組的訊息傳說，因為正在趕工做口罩，所以做衛生紙的原物料不夠，有些人因此去搶購衛生紙。

「不過，這真的誤會大了！因為衛生紙和口罩，原料根本不一樣。」經濟部表示，口罩的主要原料是不織布，衛生紙原料70%以上為短纖紙漿。

此外，還有人說，因為武漢肺炎讓衛生紙原料進口困難。經濟部表示，原料進口來源並非大陸，我國的紙漿主要從智利及巴西進口，而且近期國際紙漿價錢庫存增加、價錢下降。國內也有產製能力，月產能25,000噸，可供應無虞。國內目前的年產量約16萬噸，還可以配合市場需求提高產量。

經濟部提醒，民眾若在群組看到相關訊息，請把正確資訊分享出去。

(中時電子報)