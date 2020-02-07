東元集團旗下資訊服務商東捷資訊(6697)1月營收為3.12億元，年成長達41.74％。東捷資訊表示，成長主因是ERP新增客戶以及客戶續約軟體授權維護服務所致。公司目前積極佈局物聯網應用業務，透過自行研發的製造執行系統（MES），攜手研華將推出兩款模組化工業APP，能協助製造業輕鬆邁向智慧化升級，兩款工業APP分別是「生產進度與品質管理」、「設備保修管理」APP，預計今年上半年完成上架，屆時將可加入營運貢獻挹注成長動能。

東捷資訊副總劉新正表示，有別於以往導入智慧工廠模式，企業是先導入ERP，再依序邁向智慧工廠，執行周期較長才可發揮成效。此次預計陸續推出的「生產進度與品質管理」工業APP與「設備保修管理」工業APP，具有輕量化、快速化特性，不僅導入期較短，更透過國際大廠研華WISE-PaaS平台的線上軟體服務市集上架，讓製造業以訂閱制服務就能一手掌握生產進度、品質、設備保養與維修派工管理，藉以提升準交率、生產效率，縮短製造週期，並將資訊向上串聯到行動戰情室，為製造業提供一個從OT（操作科技）、IT（資訊科技）到DT（數據科技）層全時全域的即時分析及決策支援，實現智慧工廠轉型速度與目標。

目前東捷資訊已有不少機電業成功案例，新案能見度亦持續增加中，其中不乏電機業、汽車零組件、醫療電子業及扣件大廠的商機機會；此外，結合第二大股東研華在國際上廣大的行銷通路，不僅有助於擴大兩岸及東南亞機電業（機械、電子、電機）客戶的成長與市占率，且自行研發的智慧工廠解決方案毛利率較高，可望帶動營運持續攀高。

(時報資訊)