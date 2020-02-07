武漢肺炎疫情持續升高，加深投資人對全球經濟衝擊的擔憂，南韓股市在前一日站上兩周新高後，周五KOSPI指數收跌0.72%，為2,211.95點，本周收漲4.4%。

外資今日小幅買超韓股247億韓元。本地機構投資人大舉賣超4660億韓元。韓元收貶0.56%，報1,186.5兌一美元；本周收漲0.45%，結束連續兩周的下跌。

截至周四，在中國的武漢肺炎確診死亡病例達到636例，較前一日增加73例。世界衛生組織（WHO）表示，現在判定中國武漢肺炎疫情將到頂仍為時過早。

(時報資訊)