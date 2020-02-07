聯發科(2454)今(7)日舉辦法人說明會，公布去年第四季財報表現，每股盈餘為4.03元，單季合併毛利率為42.5%，季增加0.4個百分點；累計全年每股盈餘為14.69元，併毛利率為41.9%，較2018年增加3.4個百分點。
聯發科去年第四季合併營收為647.08億元，季減少3.7%，主要是因為因消費性電子季節性需求下降，但仍相較2018年同期增加6.3%，單季合併毛利率為42.5%，季增加0.4個百分點，較2018年同期增加3.6個百分點，單季合併營業利益為62.26億元，季減少11.4%，較2018年同期增加61.7%，單季合併本期淨利為63.83億元，每股盈餘為4.03元。
聯發科2019年合併全年營收達2462.22億元，年增加3.4%，合併毛利率為41.9%，較2018年增加3.4個百分點，全年合併營業利益為225.67億元，年增加39.5%，每股盈餘為14.69元。
(時報資訊)
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