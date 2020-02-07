工業電腦大廠研華（2395）受季底拉貨高峰已過、且今年春節落於1月影響，2020年1月自結合併營收39.64億元，較去年12月44.47億元減少10.87％，較去年同期41.76億元減少5.09％，降至近11月低點。

研華表示，以各區域營收觀察，1月以美國及韓國市場成長最強勁。以事業群觀察，則以網路暨通訊事業群（NCG）表現較突出。

由於武漢肺炎疫情持續升溫，中國大陸各地延長春節假期，位於江蘇的研華昆山廠受此影響，預計延至10日才復工，公司初步預估將影響2月營收約10～15％。針對近期傳出昆山復工日期再度延後，研華表示，目前並未接獲延後訊息，仍以10日復工為目標。

研華表示，目前零組件庫存足以支應2月出貨所需，部分受影響產品則緊急評估移轉回台灣、或交由合作夥伴製造，盡量降低對出貨影響。據了解，研華正積極盤點對後續訂單出貨進度影響，並尋求零組件需求替代方案，惟詳細影響程度仍有待復工後才能確認。

(時報資訊)