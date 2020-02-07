頭屋鄉唯一提供口罩販賣的裕祥藥局，7日上午8點多出現排隊人潮。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府衛生局統計各藥局販售口罩時間，截止7日下午3點，部分藥局已表示周日休息，呼籲民眾別白跑一趟。（苗栗縣政府衛生局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府衛生局統計各藥局販售口罩時間，截止7日下午3點，部分藥局已表示周日休息，呼籲民眾別白跑一趟。（苗栗縣政府衛生局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府衛生局統計各藥局販售口罩時間，截止7日下午3點，部分藥局已表示周日休息，呼籲民眾別白跑一趟。（苗栗縣政府衛生局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府衛生局統計各藥局販售口罩時間，截止7日下午3點，部分藥局已表示周日休息，呼籲民眾別白跑一趟。（苗栗縣政府衛生局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府衛生局統計各藥局販售口罩時間，截止7日下午3點，部分藥局已表示周日休息，呼籲民眾別白跑一趟。（苗栗縣政府衛生局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府衛生局統計各藥局販售口罩時間，截止7日下午3點，部分藥局已表示周日休息，呼籲民眾別白跑一趟。（苗栗縣政府衛生局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府衛生局統計各藥局販售口罩時間，截止7日下午3點，部分藥局已表示周日休息，呼籲民眾別白跑一趟。（苗栗縣政府衛生局提供／巫靜婷苗栗傳真）

口罩實名制上路，各家藥局販售時間不一，民眾抱怨有些藥局早上6、7點就開始賣口罩，有些則要等到晚上8、9點才開賣，銷售時間混亂，讓人措手不及，苗栗縣政府衛生局指出，中央沒有強制規定必須統一時間販售口罩，基於尊重藥局藥師的自主性，6日已收集各處販售時間，7日更新公告於衛生局官網。

武漢肺炎持續延燒，民眾搶購口罩，通霄鎮惠生藥局6日晚間9點開賣，晚間8點多就湧現人潮卡位，排隊人龍綿延數公尺，附近居民直呼「太誇張！」，詹姓民眾po文怒譙「藥局配合政府賣口罩，竟要等到晚上9點才開始，家住福興、烏眉等偏遠里別的老人要怎麼買，真的裝笑維」。

但也有其他鎮民持不同看法，認為如果所有藥局都統一在早上販售，上班族就無法買到口罩，支持藥局分散時段，讓下班的民眾也能買到，另外網路也掀起「我OK，你先領」口罩禮讓運動，民眾紛紛留言表示「別為了買而買」、「把口罩留給真正有需要的人」。

衛生局副局長莊素玲指出，由於藥局屬私人營利單位，藥師也並非政府人員，所以不能強制販售時間，政府委請藥局配合販售口罩業務，收入歸政府所有，藥局純粹是多提供1樣服務，其本身的營業項目還是要經營，因此回歸市場經營機制，尊重藥局藥師決定販售時間，但要求需提前公告。

莊素玲進一步說明，經6日全面清查，提供口罩販賣之119間健保特約藥局，部分與當地診所合作，由於尚有門診病患領取處方箋，所以無法配合賣口罩單一機制，但原則上遵守中央分流規定，販售口罩時間需公開，至於大部分藥局周日休息，衛生局也已開始收集資訊，提供名單讓民眾查詢，呼籲各藥局提前於周六張貼周日是否販賣口罩之公告及時間，避免民眾白跑一趟。

(中時 )