財政部統計處今（7）日公布2020年1月進出口統計，1月出口值為250.7億美元，較去年同月下滑7.6％。

官員指出，主因是我國今年春節在1月，但去年春節在2月，因此今年1月工作天數較去年同月少6天，但2月應該會回歸正常值。

(工商 )