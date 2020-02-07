統計處：1月出口 較去年同月減7.6％ 16:212020/02/07 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部統計處今（7）日公布2020年1月進出口統計，1月出口值為250.7億美元，較去年同月下滑7.6％。 官員指出，主因是我國今年春節在1月，但去年春節在2月，因此今年1月工作天數較去年同月少6天，但2月應該會回歸正常值。 (工商 ) #出口 #統計處 #財政部統計 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家傳真－香港貿易發展局 料今年出口跌2％ 04:102020/02/05 產業特刊 228連假台鐵加開134班 2月13日訂票 04:102020/02/05 財經焦點 額溫槍、酒精禁止出口？侯友宜：希望能把物資留在國內 12:332020/02/05 政治 出口、博弈股上揚帶動港股三連揚 全日收漲110點 17:292020/02/05 財經 額溫槍也缺貨 侯友宜建議禁止出口 04:102020/02/06 政治要聞 海關破獲首宗海運夾藏走私口罩3474片 22:082020/02/06 財經 陸豬肉供應短缺之際 疫情擾亂美對陸肉類出口 10:312020/02/07 財經 疫情衝擊 亞洲逾20廠大型會議與展覽延後 13:242020/02/07 財經 海關已查獲13.8萬片口罩 全數沒入 15:092020/02/07 生活 拚3月日產千萬片口罩 出口禁令恐再延長 16:072020/02/07 社會 財經熱門新聞 航空業慘！香港航空開第1槍 驚爆裁員400人 - 財經 台股暴殺近700點回魂？ 國民ETF五天填息10萬人爽賺 - 財經 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 陸封城台積電營收只影響3％？ 這數據揭災難在後頭 - 財經 5G晶片之爭殺出黑天鵝 高通、聯發科誰撐得住？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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