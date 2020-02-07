電梯大廠崇友實業今(9)日公佈自結1月合併營收3.11億元，較去年同期衰退32.36％，主因是元月適逢總統大選，影響大型新梯訂單出貨完工認列。崇友表示，崇友看好台商回台投資帶動商用案源需求，多品牌拓展市場，是新梯、汰舊換新及維修保養三事業今年成長動能。

崇友表示，崇友電梯維修保養業務穩定貢獻及汰舊換新電梯業務維持成長，排除2019年元月認列屏東後壁田及合住宅大樓、臺南美術館等大型新梯訂單部分，今年元月整體營收仍較去年同期相當。崇友去年起，積極推動電梯聯網與智能化，推出雲端監控數據、群眾密度感知系統等服務，有效提升消費者電梯搭乘便利體驗，有助於提升自有品牌「堅尼西斯」電梯黏著度，並帶動維修保養客戶及新梯保固期屆滿後仍達八成維保續約率表現，持續挹注崇友整體營運保持良好成長動能。

崇友指出，依據全球房地產顧問服務商第一太平戴維斯（Savills plc）最新研究報告指出，台灣商用不動產成交金額連續三年成長，看好台商回台加大投資趨勢下，刺激商用不動產投資及自用需求。近年崇友透過旗下高度客製化的「堅尼西斯」品牌持續推動智能技術研發，同時強化維保網絡及預防安全性，以優異電梯運輸效益及良好電梯運行妥善率，成功打入台灣商用案源訂單。隨著政府持續推動台商回流、經濟部規劃增設新產業園區等方案，有助於創造崇友拓展商用新梯業務及廠辦案源的良好接單環境。

崇友表示，崇友觀察台灣電梯平均使用年限偏高、政府及民眾對於電梯安全意識日趨提升，近年社區型住宅、公共工程等大型汰舊換新訂單需求增加，有助於挹注汰舊換新業務保持雙位數成長動能。此外，依據住展雜誌調查，預估2020年全年北台灣推案量有機會挑戰1.3兆元，史上最大量，看好隨著房市交易量回升、建商推案信心走揚，崇友持續採取新梯案源結構優化，透過多品牌策略穩步拓展市場占有率，可望在旗下新梯、汰舊換新、維修保養三大業務穩健成長，創造崇友未來營運成長。

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