新竹一名資源回收業者在今年初遭竊6500萬現金，新竹縣警察局竹北分局獲報後，立即組成專案小組，在4天後破案，並陸續追回近5000萬現金，中華民國資源回收商業同業公會全國聯名會理事長宋俊明、名譽理事長黃阿增及常務理事鄭萬得等人，7日拜訪新竹縣警局，對火速破案一事致謝，並準備速食拌麵、防疫物資等，讓第一線執法人員在防疫之餘也保護自己。

中華民國資源回收商業同業公會全國聯名會一行人在竹北市長何淦銘陪同之下，前往縣警局拜會，對於警方迅速破案並巡迴多數現金感到佩服與感謝，宋俊明也說，春節不少民眾會汰舊換新，因此業者在銀行休業時間，會預留現金以支付，此案也給所有業者一大警惕，往後針對保管現金務必會做到萬無一失。

宋俊明一行人也有感警方身負保護民眾生命財產安全的重擔，特別準備速食拌麵、防疫後勤物資一批，為警方打氣並增加防疫能力。

(中時 )