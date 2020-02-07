根據主計總處最新統計數據，高雄去年全年失業率為3.64％，創高雄縣市合併8年以來的最低記錄！高雄市政府勞工局長王秋冬7日表示，高雄市長韓國瑜上任一年以來，在招商引資與穩定就業工作上，取得一定成果，因此，去年不論是全年度或上、下半年失業率，都較其他6都為佳，而2019年下半年失業率3.71％，除了比2018年同期下降，更是5年來首度低於全國平均值。

王秋冬指出，高雄失業率低的良好表現，原因之一是，韓國瑜市長提高了高雄的能見度，接續經發局招商有成，勞工局也致力於推介就業工作，去年平均至少每日有一場徵才活動場次，才能在數據上取得突破，而且能夠在大環境普遍不佳的情形下，逆勢成長，誠屬不易。

他說，高雄去年上、下半年失業率各為3.65％、3.71％，全年則為3.64％。半年度部分，先是去年上半年失業率，創下縣市合併後最低數據，下半年數據，也不遑多讓，不僅低於2018年同期，更是近5年來首次，半年度數據低於全國平均。

王秋冬強調，全年度數據同樣低於全國平均，顯示高雄失業問題，在過去1年已有所改善，成績才能較其他縣市及往年進步不少。

他說，細部數據顯示，2019年下半年，高雄市15歲以上人口數為240萬4千人，比2018年同期的240萬3千人增加1千人。其中，就業人口135萬人，比2018年同期增加2千人，更比2017年同期增加1萬1千人。另外，2019年失業人口5萬2千人，比2018年及2017年同期的5萬3千人，減少1千人。

王秋冬表示，在青年就業部份，2019年下半年，15歲到24歲的年齡層，失業率，比上半年下降2.5％，25到29歲較上半年下降0.9％，失業人口中，大專以上人口失業率4.2％，比上半年下降0.1％，數據皆略有改善。

王秋冬認為，整體而言，高雄失業情形在去年已經得到改善，其中，青年就業部分，在勞工局北漂青年服務及一系列青年就業輔導措施的執行下，成效高於預期。

他說，數字會說話，失業率是市政成果中，最「接地氣」的指標，也能反映出整體市政工作，在經濟面上，是正向提升的，目前，面對武漢肺炎來勢洶洶，盼中央政府應盡速擬定對策，在高雄市政府團隊配合之下，減少疫情對經濟就業方面衝擊，讓失業狀況得以繼續改善。

(工商 )