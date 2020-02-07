停靠在日本橫濱港的鑽石公主號郵輪，今再新增40例武漢肺炎確診案例，總計61例確診，船上仍有超過2600位旅客防疫隔離，人在船上的台灣知名魔術師陳日昇今下午再度開直播說明船上狀況，陳日昇表示，整艘船連同工作人員約3700人，目前接受檢查不到300人，預計後續仍會有確診案例，不過他戴口罩、勤洗手，安全措施都有盡量做，目前身體狀況還好，心情也比較輕鬆，請大家不用過度擔心。

人在鑽石公主號郵輪隔離的陳日昇，今天下午再度透過臉書報平安，針對船上今又新增40起確診案例，陳日昇表示，個人認為還會有更多案例出現，畢竟是郵輪上集體感染，整燒船有3700人，目前僅優先檢查發燒、咳嗽等高危險群乘客，篩檢人數不到300人，其他人也會陸續接受檢查，確認身體狀況。

相較昨天一臉倦容，陳日昇今天較有活力，他說，前幾天有上乎細道發炎狀況，還有輕微的咳嗽，現在已經有好轉的情況，同時也有作好防疫安全措施，每天狂洗手，也有補充水果跟保健食品，維持身體抵抗力。

陳日昇說，船上確診案例大部分是輕症，可以被治療，不用過度恐慌，要正面積極以對，船長也透過廣播讓特定樓層旅客，在特定時段走出房間放風，畢竟有許多人被隔離在內艙2、3天，有必要出來透透氣，因他的房間有對外窗，非必要都盡量不出門，並適度放鬆心情。

陳日昇提到，郵輪這兩天都停靠在橫濱港口，港邊停放一整排救護車戒備，沒有開到外海，主要是因為一旦有發現就馬上送醫，全艘人員預計要隔離14天，有新案例可能會往後延，最不樂觀情況可能要在船上隔離一個月。

即便面臨不確定何時可以下船，陳日昇苦中作樂，藉著咳嗽從口中吐出一疊撲克牌，他笑稱，這些牌也要被隔離，避免交叉感染，不少網友在直播留言替陳日昇加油打氣。

(中時 )