武漢肺炎疫情持續緊張，旺旺集團免費提供民眾成分為「次氯酸水」的水神抗菌液，全台目前已有近百據點可以取用，不過目前盛裝的水瓶大缺貨，業者建議民眾可以利用多加利用乾淨的瓶子盛裝。

全台水瓶缺貨，欲取水神抗菌液的民眾，可以利用家裡的乾淨瓶子盛裝。

口罩實名制上路，配額減少，大排長龍的人潮絲毫未減，在疫情未緩和前，能夠抗疫的其他相關物品便紛紛成了搶手貨，除了酒精外，近來討論度最高的就屬抗菌力更高的「次氯酸水」。抗菌率達99.9、國內外超過120份檢驗報告的「水神抗菌液」，成分便為次氯酸水，這回旺旺水神更一口氣開放全台所有據點，共民眾免費取水。

水神抗菌液補充站全台分佈

目前包含最新加入的中視大樓、水神忠孝門市在內，已經有近百個據點可以免費領取水神抗菌液，不過近來除了全台鬧口罩荒外，能盛裝的水瓶容器也出現大量缺貨的情況。對此旺旺集團台北水神事業部總經理高雅鈴表示，符合取水標準的民眾，只要利用乾淨的瓶子盛裝即可，只是需特別注意的是，次氯酸水不適合直接曝曬於光線下，因此取回後建議放置陰暗處或是紙箱內，才能將抗菌效果發揮至最佳。

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(中時電子報)