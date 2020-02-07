受惠於日圓貶值，本田汽車（Honda Motor Co ）周五宣布全年營業利益預測上修6%。

本田公布第三財季（截至2019年12月31日）合併營收年減5.7%，為3.75兆日圓。營業利益為1666億日圓，較前一年同期的1701億日圓下滑2.1%，但優於市場預估的1495億日圓。可歸屬母公司之獲利年減30.8%，為1164億日圓。

與全球其他汽車製造商一樣，本田在中國的汽車生產亦難逃武漢肺炎疫情在當地快速擴散的影響，周五重申本周稍早所言，配合當地政府指示，在武漢市的3座汽車工廠的停產時間將延至2月13日。此前日媒報導，本田在武漢的工廠將至少延後至2月底復工。

本田將全年營業利益預測由6900億日圓上修至7300億日圓。該公司預估未來12個月日圓匯率為平均108兌一美元，較先前預估的107日圓看貶。本田將本財年集團合併銷量預測略調高5000輛，為498萬輛。

(時報資訊)