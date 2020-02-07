崇越電通(3388)1月合併營收5.31億元，月減14.23%，大陸新型冠狀病毒疫情延燒，對崇越電第1季營運影響仍不易評估，崇越電表示，若疫情能有效控制，全球經濟仍能維持成長趨勢，產業回到正常需求，今年營運可望重回成長軌道。

崇越電主要代理銷售日本信越化學的矽利光(Silicone)材料，如矽油、變性矽油、消泡劑、離型劑、塗料添加劑等4000多項產品，應用範圍相當廣泛，涵蓋了電子產品到民生用品，由於今年農曆春節假期集中在1月，工作天數明顯較去年減少，崇越電通1月合併營收5.31億元，月減14.23%，年減19.02%。

崇越電通近年來耕耘主力放在成長性較佳產業，包含汽車、醫療、化妝品以及消費性電子，而非消費性電子產品則有工業應用之相關材料等。崇越電不但客戶類型、以及各項產品占比皆相當分散，不易受單一產業之影響。

近期大陸爆發新型冠狀病毒疫情，崇越電目前已成立防疫管理小組，密切注意疫情發展並及時採取因應措施，崇越電表示，由於目前疫情後續發展仍待觀察，對第1季營運影響仍不易評估，若疫情能有效控制，全球經濟仍能維持成長趨勢，產業回到正常需求，今年營運可重回成長軌道。

(時報資訊)