武漢疫情擴散，負面情緒不斷轟炸，民眾繃緊神經，提心吊膽。專家指出，恐懼和歧視是散播嚴重傳染病的心理溫床，做好個人心理防疫，才能正確的做好防疫工作，抵擋嚴重傳染病的侵擾。

八里療養院指出，台灣出現「個人恐慌的出現」及「人際的緊張度逐漸增加」兩種現象。心理上恐慌已悄然蔓延，民眾搶購口罩，是恐慌、焦慮與不安的具體行為展現。當恐懼成為人們的集體現象後，人與人之間的關係呈現一種不尋常緊張狀態。

衛生福利部八里療養院臨床心理科李維庭主任表示，從防疫的觀點來看，「恐懼」及「社會歧視」無疑是散播嚴重傳染病的心理溫床，而「社會歧視」的一大部分又是來自於恐懼，使人們忙於做「非友即敵」的分辨，提出以下四點建議大家：

1. 對周遭親友建立「隔而不離、保持聯繫、你我大家、相互鼓勵」的態度。

2. 每天定時收看適量的疫情最新資訊：

要收看疫情資訊，更新自己的防護措施，多注意那些「復原」的報導，不要讓自己掉入情緒的漩渦中。疫情資訊的接收時間以每日三十分鐘到一小時為原則，不要過度讓自己涉入。

3. 建立「病毒」不等於「病人」的概念：

當社會大眾能夠提供一個可相互信賴的位置對待被隔離者，才不會讓這些被隔離者感到被社會大眾所遺棄，防疫的工作才是真正做到「全民防疫」，尤其在心理的感受性上，真正達到「共肩作戰，一起抗疫」之效。

4. 若出現過度的焦慮無法平復，或影響睡眠，可以尋求心理諮商來協助自己。

衛生福利部八里療養院張介信院長表示，落實防疫措施人人有責，一般人對不確定的情境和狀況很容易引發焦慮，透過互相傳染造成集體恐慌，同時也容易因個人的創傷經驗啟動不當的解讀與因應流程。因此呼籲大家嘗試靜下來，檢視自身的生活情境思索各種可能的情況，擬定好因應方式，按部就班的調整生活步調，並且在彼此關懷支持的氛圍下讓發燒的情緒降溫，建立和諧的社會。若民眾在此期間仍有焦慮等症狀發生，可尋求專業醫療團隊協助。

(中時 )