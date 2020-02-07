郝龍斌委派吳育昇代為抽籤，抽到2號。（國民黨提供）

國民黨今天完成黨主席候選人資格審查並完成號次抽籤。（國民黨提供）

國民黨今天完成黨主席參選人資格審查，並進行號次抽籤，青壯派代表、國民黨立委江啟臣抽到1號，前副主席郝龍斌抽到二號，下週三將舉行政見發表會，並同步直播，3月7日與中常委合併投票。不過，但書是要補足勸募金額，郝、江需負責200萬、50萬募款，最慢要在下週一補足。

(中時 )