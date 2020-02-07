藍黨主席補選號次 江啟臣1號 郝龍斌2號 16:442020/02/07 中時 趙婉淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 江啟臣委派林昱志代為抽籤，抽到1號。（國民黨提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 郝龍斌委派吳育昇代為抽籤，抽到2號。（國民黨提供） 國民黨今天完成黨主席候選人資格審查並完成號次抽籤。（國民黨提供） 國民黨今天完成黨主席參選人資格審查，並進行號次抽籤，青壯派代表、國民黨立委江啟臣抽到1號，前副主席郝龍斌抽到二號，下週三將舉行政見發表會，並同步直播，3月7日與中常委合併投票。不過，但書是要補足勸募金額，郝、江需負責200萬、50萬募款，最慢要在下週一補足。 (中時 ) #郝龍斌 #國民黨 #黨主席 #江啟臣 #中常委 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢包機今晚9時抵台 藍：政府做好防疫配套 14:162020/02/03 政治 新黨切割郝龍斌 郁慕明批郝變小綠 20:322020/02/03 政治 蔡政府再祭追繳令 國民黨怒批割喉割到斷 04:102020/02/05 政治要聞 藍青年辦野生政發會 要求黨魁參選人對婚姻平權表態 15:132020/02/05 政治 黨內反青壯派？林為洲：沒世代對立 只有被世代拋棄 15:222020/02/05 政治 擅自發布包機訊息 國民黨：徐正文若影響防疫及黨形象將祭黨紀 18:052020/02/05 政治 大陸應正視台灣「九二之亂」 04:092020/02/06 論壇廣場 藍擬處分徐正文 王炳忠轟出賣同志 04:102020/02/06 政治要聞 傅崐萁重返國民黨 藍營戰力增強 04:102020/02/06 政治要聞 朱立倫籲國民黨引進社會力 歡迎傅崐萁恢復黨籍 18:582020/02/06 政治 政治熱門新聞 「罷韓」過不了？她發出求救訊號… - 政治 「武漢肺炎」最新民調出爐 網看完：出乎意料！ - 政治 黃安竟排隊搶口罩 網：膽子真大！ - 政治 黃創夏譏韓國瑜一句話 網大讚 - 政治 武漢肺炎病例持續增加 台大教授算出終結時間 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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